Arabia Saudita-Qatar: telefonata ministri Esteri, impegno per fermare scontri in Sudan

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan bin Abdullah, ha ricevuto una telefonata dall’omologo del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, il cui tema centrale è stata l’urgenza di porre fine al conflitto armato in Sudan. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa saudita “Spa”. Dopo lo scambio di auguri per l’Eid al Fitr, la festa che segna la fine del mese sacro di Ramadan, il ministro degli Esteri del Qatar ha elogiato Riad per il buon esito dell’evacuazione di cittadini sauditi dal Sudan, esprimendo la propria gratitudine per il recupero di cittadini qatarioti rimasti nel Paese africano. I due ministri, quindi, hanno discusso degli sforzi necessari per porre fine all’inasprimento delle tensioni militari tra le parti coinvolte nel conflitto in Sudan, per far cessare le violenze nel Paese e per offrire la protezione necessaria ai civili. (Res)