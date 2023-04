Thailandia: governatore banca centrale prevede crescita Pil del 3,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della banca centrale della Thailandia, Sethaput Suthiwartnarueput, ha dichiarato che nel 2023 l'economia del Paese dovrebbe conseguire una crescita del 3,6 per cento, a dispetto di turbolenze nella prima metà dell'anno. Proprio nel primo semestre, le esportazioni caleranno secondo il governatore del 7,1 per cento su base annua, prima di conseguire una crescita del 4,2 per cento nei sei mesi successivi. La ripresa della seconda economia del Sud-est asiatico è stata più debole rispetto a quella delle altre economie regionali, ma la Thailandia conta sulla forte ripresa del turismo sperimentata dall'inizio di quest'anno: secondo Sethaput, nel corso del 2023 visiteranno la Thailandia 28 milioni di turisti stranieri. (segue) (Fim)