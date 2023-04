Thailandia: governatore banca centrale prevede crescita Pil del 3,6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Thailandia hanno registrato un calo del 10 per cento su base annua nel primo trimestre 2023, secondo le stime pubblicate dal Consiglio nazionale degli spedizionieri thailandesi. La contrazione è superiore al calo dell'otto per cento precedentemente prevista dal consiglio. A gravare sulle spedizioni in uscita, oltre al rallentamento dell'economia mondiale, ha contribuito anche la forza relativa del baht. Il presidente del consiglio nazionale, Chaichan Chareonsuk, ha dichiarato che per l'intero 2023 l'organizzazione prevede un aumento delle esportazioni compreso tra l'1 e il 2 per cento. (segue) (Fim)