Business news: Argentina-Italia, Silli a “Nova”, rafforzare i rapporti anche a livello imprenditoriale

- Umiltà e spirito collaborativo: con questa disposizione il sottosegretario agli Affari esteri, Giorgio Silli, si è recato in Argentina “per ricominciare a costruire un percorso e stringere un po' di più i nostri rapporti". Lo ha detto lo stesso Silli ad “Agenzia Nova” dopo un incontro con rappresentanti della comunità italiana in Argentina presso il Circolo italiano di Buenos Aires. Il sottosegretario, che ha criticato il fatto che "per quattro anni non ci siano stati membri del governo italiano in Argentina", ha spiegato che il Paese sudamericano – dove risiede la più numerosa comunità italiana all'estero – può contare su “una fortissima presenza” anche “di imprese”, e per questo ora è necessario concentrare gli sforzi per “rendere il Paese ancora più appetibile per nuovi investimenti e per rafforzare magari quelli già presenti". Il sottosegretario ha spiegato che "è indubbio che l'Argentina attraversi un momento non facile, con un’elevata inflazione". Però secondo Silli, sebbene "è chiaro che un imprenditore tenga conto di queste cose, chi è già qua vuole sostanzialmente rimanere". (Res)