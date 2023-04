Business news: Brasile, ministro Finanze, cinese dell'e-commerce Shein nazionalizzerà la produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha annunciato che la piattaforma cinese di vendite on-line Shein intende nazionalizzare l'85 per cento della sua produzione di prodotti venduti in Brasile. "I prodotti che venderanno qui saranno realizzati in Brasile e non in Cina. Loro stessi forniranno i dati sugli investimenti in seguito", ha affermato Haddad in una conferenza stampa. Secondo il ministro la decisione porterà investimenti nel Paese e bilancerà le condizioni di produzione e commercio per i rivenditori nazionali e internazionali. "Vogliamo investimenti esteri, apprezziamo il commercio elettronico, vogliamo condizioni competitive in modo da non danneggiare i posti di lavoro in Brasile e nei negozi al dettaglio brasiliani", ha detto. Con sede in Cina, la Shein si rivolge principalmente ai mercati di Stati Uniti, Europa e Australia offrendo abbigliamento a prezzi bassi. Oggi è uno dei più grandi nomi del fast fashion e spedisce prodotti in 220 paesi. (Res)