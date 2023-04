Business news: Brasile, ministro Finanze annuncia "tassa digitale" per acquisti di e-commerce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad ha annunciato l'adozione di una "tassa digitale" per gli acquisti di e-commerce di valore inferiore ai 50 dollari, attualmente esenti da imposta. "Per evitare problemi, seguiremo l'esempio dei paesi sviluppati, che hanno adottato per primi la 'tassa digitale'. Cioè, quando il consumatore acquista, è sollevato da qualsiasi riscossione fiscale. L'imposta sarà imposta all'azienda senza gravare sul consumatore alcun costo aggiuntivo, all'ingresso del prodotto nel Paese", ha dichiarato. L'aliquota non è stata indicata. Haddad inoltre non ha specificato in che modo il governo impedirà che le aziende non trasferiscano il costo dell'imposta sul prezzo del prodotto e, di conseguenza, sul consumatore. (Res)