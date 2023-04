Business news: Cile, Cepal, economia segnerà contrazione dello 0,3 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Cile registrerà una contrazione dello 0,3 per cento nel 2023. Lo scrive la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nell'aggiornamento di aprile delle "Previsioni di crescita 2023”. A livello regionale le economie di America latina e i Caraibi potrebbero soffrire nel 2023 un ulteriore rallentamento nel ritmo di crescita, chiudendo a un valore medio dell'1,2 per cento. La regione si trova ad affrontare uno "scenario complesso, segnato da una crescita bassa dell'attività economica e del commercio mondiale". Uno scenario sul quale gravano i timori dettati dalla "tempeste finanziarie" di inizio marzo, e le dinamiche dell'inflazione: nonostante una certa tendenza al calo, e pur vedendo come vicina la fine del ciclo restrittivo di politiche monetarie, gli effetti degli alti tassi di interesse "sul consumo privato e gli investimenti si faranno sentire con più forza durante quest'anno". Dal punto di vista fiscale, "le autorità dispongono di un margine di manovra limitato, rimanendo alti i livelli di debito pubblico". E a fronte dell'elevata domanda di spesa pubblica "occorreranno misure per fortificare la sostenibilità fiscale", anche ampliando la capacità impositiva e di redistribuzione della politica fiscale. (Res)