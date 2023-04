Business news: Argentina, Banca centrale aumenta il tasso di interesse al 81 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale argentina (Bcra) ha aumentato il tasso di interesse di riferimento portandolo al 81 per cento, 3 punti in più rispetto al livello fissato a marzo. La decisione segue la pubblicazione dei dati sull'inflazione di marzo, cresciuta del 104,3 per cento su anno e del 7,7 per cento su mese. Si è trattato del quarto mese consecutivo di crescita robusta dell'inflazione, dopo il 6,6 per cento segnato a febbraio 2023. É l'aumento di prezzi più alto registrato nel governo di Alberto Fernandez, superando il 7,4 per cento di luglio 2022. L'indice dei primi tre mesi dell'anno ha raggiunto una crescita del 21,7 per cento. In marzo i maggiori aumenti si sono registrati nel comparto istruzione (+29 per cento). Quello degli alimenti e bevande è cresciuto del 9,3 per cento. (Res)