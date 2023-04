Usa: presidenziali 2024, maggioranza elettori contrari a ricandidature di Biden e Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza degli elettori statunitensi non vuole che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, si ricandidino alla carica di capo dello Stato nel 2024. E' quanto emerge da un nuovo sondaggio dell'emittente televisiva "Nbc News", da cui emerge che circa il 60 per cento dei cittadini statunitensi - incluso circa un terzo dei repubblicani - è contrario all'idea di un ritorno di Trump all'Ufficio ovale. Il 30 per cento di quanti esprimono un giudizio negativo sulla ricandidatura di Trump cita le accuse di frode mosse all'ex presidente dalla procura di New York. Al contempo, ben il 70 per cento degli elettori statunitensi ritiene che il presidente Biden non debba tentare di ottenere un secondo mandato alla Casa Bianca, incluso il 51 per cento degli elettori democratici. Il 48 per cento di quanti esprimono un giudizio negativo sul presidente in carica citano la sua anzianità. (Was)