Italia-Cina: governo Meloni valuta abbandono memorandum sulla nuova Via della seta

- Il governo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni intende decidere se rinnovare o meno il memorandum d'intesa con la Cina per la partecipazione all'iniziativa della nuova Via della seta (Belt and Road Initiative, Bri) entro il vertice del G7 in programma a Hiroshima nel mese di maggio. Lo scrive "Bloomberg News", che cita fonti anonime secondo cui Meloni sarebbe orientata ad abbandonare il memorandum d'intesa sottoscritto nel 2019 dal governo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Funzionari del governo avrebbero menzionato la prospettiva di un abbandono dell'intesa con la Cina durante colloqui tenuti con Taiwan la scorsa settimana. Come sottolineato da "Bloomberg", Roma si trova in una posizione sempre più difficile a causa delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, e gli orientamenti che paiono emergere nel governo complicando i tentativi del presidente cinese Xi Jinping di incrinare l'unità europea tramite l'efficace leva dei rapporti economici con la prima potenza asiatica. Il dilemma dell'Italia in merito alla Bri starebbe attirando anche l'attenzione di Washington, che dall'imminente decisione in merito al memorandum intende cogliere una dimostrazione dell'effettivo allineamento strategico di Roma agli Stati Uniti. (Was)