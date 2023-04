Messico: incendio centro custodia, 3mila migranti intraprendono marcia di protesta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quello del 16 aprile, sono sette gli arresti compiuti su ordine della procura nell'ambito delle indagini aperte per accertare le responsabilità della sciagura. La procura ha formalizzato l'incriminazione del commissario Inm Francisco Garduno, un direttore generale dell'Inm, Antonio Andres Vidal Islas, e altri tre funzionari sospettati a vario titolo di assunto comportamenti che hanno permesso l'incendio. La procura fa inoltre sapere che oltre al personale dell'Inm, "organo amministrativo decentralizzato" cui spetta il controllo e la supervisione delle politiche migratorie, le indagini sono rivolte anche alla compagnia di sicurezza privata incaricata di vigilare l'edificio. Nel dispositivo, l'ufficio della procura riporta inoltre alla luce un analogo episodio occorso a marzo 202 in un centro Inm dello stato di Tabasco. I vari rapporti elaborati sin qui dalle varie magistrature negli ultimi anni "indicano in modo chiaro" che dietro questi incidenti ci sarebbero state "irresponsabilità ed omissioni" nell'Inm. (segue) (Mec)