Business news: Brasile-Cina, Pechino aumenta gli investimenti nel 2022, realizzate nove transazioni

- Imprese e istituzioni della Cina hanno aumentato gli investimenti in Brasile nel 2022, realizzando nove transazioni, tra acquisizioni e fusioni. Lo riferisce la società PricewaterhouseCoopers (PwC). Secondo lo studio, quello del 2022 è il volume più alto di transazioni registrato dal 2017, quando i cinesi conclusero 13 operazioni finanziarie. In tutto, secondo i calcoli della PwC, dal 2009 sono stati effettuati 105 investimenti in società brasiliane. (Res)