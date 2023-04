Business news: Argentina, a marzo record valore record per le esportazioni di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo l'Argentina ha esportato litio per un valore di 91 milioni di dollari, cifra record per il terzo mese dell'anno. Le vendite all’estero di "oro bianco" sono aumentate del 93 per cento su anno e hanno rappresentato il 27 per cento delle vendite di minerali all'estero. Il litio è stato il secondo minerale più esportato del Paese, dopo i "minerali metalliferi", oro e argento. Inoltre, sottolinea il quotidiano "El Economista", nei primi tre mesi dell'anno le esportazioni di litio hanno raggiunto quota 233 milioni di dollari, un aumento del 133 per cento su anno. Dati che risentono tanto dell'aumento dei prezzi, quanto della quantità di vendita (+23 per cento). (Res)