Business news: Brasile, ministero Finanze presenta provvedimenti per stimolare partenariati pubblico-privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Brasile ha presentato una serie di 13 provvedimenti volti a stimolare il mercato del credito e rafforzare i partenariati pubblico-privato (Ppp) negli Stati e nei municipi. Il pacchetto include tre provvedimenti relativi a progetti di legge già in discussione al Congresso nazionale che passano ora a ricevere il sostegno formale del governo, sei provvedimenti che saranno oggetto di nuovi disegni di legge da inviare in parlamento e quattro provvedimenti che prevedono modifiche di decreti e ordinanze già pubblicate, e dunque non avranno bisogno dell'approvazione del parlamento. (Res)