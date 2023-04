Business news: Argentina, Cepal, Pil segnerà -2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’Argentina registrerà una contrazione del 2 per cento nel 2023. Lo scrive la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal) nell'aggiornamento di aprile delle "Previsioni di crescita 2023”. La previsione è di molto inferiore a quella diffusa dal Fondo monetario internazionale (Fmi) nel "World economic outlook" pubblicato l’11 aprile, secondo cui l'Argentina chiuderà il 2023 con una crescita dell'economia pari allo 0,2 per cento, in netto calo rispetto al 2 per cento ipotizzato a gennaio. Un taglio in gran parte legato alle possibili conseguenze della siccità, causa di stime negative sul raccolto, essendo l'agricoltura il principale asset dell'economia nazionale. (Res)