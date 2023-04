Difesa: Sipri, spese militari nel 2022 a 2.240 miliardi di euro, nuovo massimo storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese militari su scala globale sono aumentate nel 2022 del 3,7 per cento su base annua a 2.240 miliardi di euro, raggiungendo un nuovo massimo storico. È quanto afferma l'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri) nel suo rapporto sugli armamenti per lo scorso anno, aggiungendo si tratta dell'ottavo anno consecutivo di incremento e che la causa principale è la guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Gli Stati Uniti si confermano il primo Paese al mondo per investimenti nella difesa, pari a 798 miliardi di euro. Seguono Cina e Russia, con rispettivamente 265,6 e 78,6 miliardi di euro. Insieme, tali Stati rappresentano oltre la metà del totale globale del 2022. La Germania è settima nella classifica del Sipri, con spese militari per 50,9 miliardi di euro. Per l'Europa, l'aumento è stato del 13 per cento a 436,7 miliardi di euro, con i Paesi del centro e dell'ovest del continente che hanno stanziato 313,9 miliardi di euro, tornando ai livelli della Guerra fredda. Il Sipri prevede che le spese militari continueranno a crescere nel mondo, mentre la Russia sostiene per la guerra che ha mosso all'Ucraina costi significativamente superiori a quelli stimati dalle sue autorità. Intanto, l'ex repubblica sovietica ha sperimentato nello scorso anno un incremento delle spese militari del 640 per cento a 40 miliardi di euro. Si tratta dell'aumento più alto mai registrato dal Sipri in un anno in un Paese. Inoltre, prosegue la tendenza al rialzo degli stanziamenti per la difesa in Asia e Oceania. In particolare, il Giappone ha raggiunto il massimo dal 1960, pari a 41,8 miliardi di euro. Il dato registra un declino in Africa, dove si è attestato a 36,3 miliardi di euro. (Geb)