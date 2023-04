Sudan: evacuati in Giordania i primi tedeschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi tedeschi sono stati evacuati dal Sudan in Giordania. È quanto comunicato dal Comando per le operazioni delle Forze armate della Germania (Bundeswehr), secondo cui si tratta di circa 100 persone partite da un aeroporto presso Khartum a bordo di un aereo da trasporto militare Airbus A400M dell'aeronautica tedesca (Luftwaffe). A bordo si trovavano anche cittadini di altri Stati. Intanto, un secondo A400M della Luftwaffe è in volo dal Sudan verso il regno hashemita con 113 evacuati. Un terzo aereo di questo tipo è pronto presso Kharthum per far uscire dal Paese dell'Africa altri tedeschi. Come riferito dall'emittente televisiva “Zdf”, i tre velivoli della Luftwaffe sono decollati dalla base di Al Asraq in Giordania. I tedeschi giunti in questo Paese da Khartum proseguimento il viaggio verso la Germania, mentre il rimpatrio dei cittadini di altri Stati sarà coordinato con i governi interessati. Come altri Paesi, la Germania sta evacuando i propri connazionali dal Sudan, dove proseguono gli scontri tra i reparti governativi e i ribelli delle Forze di supporto rapido (Rsf). A tal fine, la Bundeswehr ha inviato “centinaia di paracadutisti” ad Al Asraq, che da qui sono stati dislocati presso Khartum per garantire la sicurezza delle operazioni. Secondo il ministero degli Esteri di Berlino, i tedeschi da rimpatriare dal Sudan sono “più di 150”. (Geb)