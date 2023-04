Governo: Nordio, piena sintonia, da Lollobrigida espressione legata a emotività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai mi sento anche un politico perché eletto in Parlamento e sono in piena sintonia con il governo". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a "Che tempo che fa" su Rai3. Quanto al timore di "sostituzione etnica" espresso dal ministro Lollobrigida, "sono affermazioni che riflettono un modo di esprimersi che non è il mio, ma non sono peccati mortali" infatti possono essere causati da "fattori di emotività o di tensione polemica in cui si usano espressioni che altri non condividono", ha aggiunto. (Rin)