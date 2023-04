Antiche biblioteche in Cina e Italia festeggiano Giornata mondiale del libro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Padiglione Tianyi, la più antica biblioteca privata esistente nella città cinese di Ningbo, e la Biblioteca Medicea Laurenziana a Firenze, in Italia, si trovano ai due estremi dell'antica Via della Seta Marittima.Reggendo la responsabilità di promuovere gli scambi culturali e preservare le memorie culturali uniche dell'umanità, le due antiche biblioteche con più di 400 anni di storia hanno salutato la Giornata mondiale del libro di quest'anno, che cade oggi.Il Padiglione Tianyi fu fondato nel 1561 durante la Dinastia Ming da un alto funzionario di nome Fan Qin, quando tornò nella sua città natale di Ningbo nella Cina orientale dopo quasi 30 anni di servizio governativo, per conservare la sua collezione privata di libri.Con la reputazione di una città dei libri della Cina, il Padiglione Tianyi mantiene ancora l'aspetto di un edificio in legno a due piani come quando fu costruito tramite gli sforzi della famiglia di Fan, così come la cura e la protezione della società locale.Una grande collezione di circa 300.000 libri antichi è stata ben conservata, e l'area di protezione della biblioteca si è estesa a 30.000 metri quadrati.Attorno allo stesso periodo storico, il celebre scultore, pittore, architetto e poeta italiano Michelangelo fu incaricato di progettare la Biblioteca Laurenziana. Dopo decenni di costruzione, la biblioteca fu inaugurata ufficialmente nel 1571.La biblioteca fu costruita per ospitare i manoscritti e i libri appartenenti alla famiglia Medici, e ora offre al mondo oltre 11.000 manoscritti e 4.500 dei primi libri a stampa come monumento del Rinascimento.Le due biblioteche sono legate non solo dalla loro comune importanza storica, ma anche dall'amicizia di lungo corso tra la Cina e l'Italia.Le rotte commerciali sono state aperte e gli scambi culturali e artistici si sono ampliati grazie alla Via della Seta marittima che collegava Ningbo, dove si trova il Padiglione Tianyi, a Firenze, dove è situata la Biblioteca Medicea Laurenziana.Una preziosa incisione in rame, che commemora la vittoria militare dell'imperatore Qianlong della Dinastia Qing della Cina e creata da Lang Shining, o Giuseppe Castiglione, un missionario italiano, fa parte dell'importante collezione del Padiglione Tianyi. È considerata un capolavoro che combina le culture cinese ed europea."Zhao Jun Chu Sai", un dipinto tradizionale cinese su rotolo realizzato con seta e raso, che presenta la storia di una bellezza cinese della Dinastia Han che ha rinunciato alla vita confortevole in palazzo e ha scelto di sposare il sovrano di Xiongnu per ottenere la pace, è un tesoro della Biblioteca Medicea Laurenziana, che racconta la vivida storia cinese in Europa ed esibisce il fascino unico della pittura cinese.Oggi, le due biblioteche stanno esplorando nuove modalità di comunicazione e cooperazione nelle aree della conservazione dei documenti, delle esposizioni di collezioni, e della condivisione di esperienze e risultati, costruendo una piattaforma multicanale e su ampia scala per promuovere lo sviluppo comune.Sottolineando l'importanza dei libri durante un evento online organizzato dal Padiglione Tianyi nel novembre 2022, la direttrice della Biblioteca Medicea Laurenziana, Silvia Scipioni, ha affermato che "indipendentemente da come cambia il mondo e da come evolvono i mezzi per la conservazione della cultura, i libri sono sempre stati una delle parti più apprezzate della civiltà umana. Come principale veicolo della conservazione dei libri fisici, la biblioteca ha un valore culturale e storico unico nella conservazione della memoria comune dell'umanità"."Recentemente, stiamo comunicando con la Biblioteca Medicea Laurenziana in Italia per preparare un dialogo sui 'restauratori di libri' a metà maggio", ha detto a Xinhua Zhuang Lizhen, direttore del Padiglione Tianyi."In occasione della Giornata mondiale del libro, rivolgiamo a tutti un appello a prestare maggior attenzione ai libri di carta e alle collezioni di libri e ad amare la lettura e la collezione. Diffondiamo ulteriormente il profumo dei libri e lasciamo che il potere degli eccellenti classici cinesi influenzi più persone", ha aggiunto.I direttori delle due biblioteche hanno espresso il loro comune desiderio: consentire che i libri classici, come patrimonio culturale dell'umanità, continuino ad apportare saggezza alla società umana nell'era digitale, e permettere ai libri di continuare a illuminare il cammino del progresso umano. (Xin)