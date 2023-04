Business news: Venezuela-Bolivia, Maduro riceve Arce, firmati 13 accordi di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e l’omologo boliviano, Luis Arce, hanno firmato 13 accordi di cooperazione bilaterale, nel quadro della visita ufficiale del presidente boliviano nel Paese. Gli accordi riguardano diversi settori, tra cui cooperazione accademica, servizi aerei, commercio, estrazione mineraria, gas e idrocarburi. “Questi tredici accordi sono il punto di partenza per le relazioni tra Bolivia e Venezuela. Vogliamo che il Venezuela senta di avere in Bolivia un alleato, un partner non solo commerciale ma strategico e strutturale", ha dichiarato il presidente boliviano. Le intese sono state sottoscritte nel quadro della terza Commissione mista per l'integrazione congiunta tenuta a Caracas il 19 e 20 aprile. (Res)