25 aprile: Nordio, ne farei Festa europa, Resistenza non fu solo italiana

- "Se fosse per me il 25 aprile, o una data lì vicina, dovrebbe diventare non solo festa nazionale, ma festa europea. Infatti la Resistenza non fu esclusivamente un fenomeno italiano. Iniziò in Francia nel 1940", ma ci fu anche una resistenza danese, olandese, russa e tedesca. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a "Che tempo che fa" su Rai3. "Ne farei festa europea" infatti la "sconfitta del nazifascismo è un elemento che deve unificare le democrazie. Il mio primo gesto politico da ministro fu quello di recarmi all'equivalente delle Fosse Ardeatine a Parigi dove c'è il monumento ai partigiani fucilati dai nazisti", ha aggiunto. (Rin)