Business news: Uruguay, Banca centrale riduce tasso di interesse di riferimento all’11,25 per cento

- La Banca centrale dell’Uruguay ha ridotto di 25 punti il tasso di interesse di riferimento, portandolo all’11,25 per cento. Lo riferisce un comunicato dell’organismo, secondo cui la decisione si deve a "una valutazione positiva del graduale calo dell'inflazione negli ultimi sei mesi e del previsto consolidamento di questa tendenza nei prossimi mesi”. A marzo l'inflazione si è attestata al 7,33 per cento su anno, mantenendosi al di fuori della fascia obiettivo del governo, compresa tra il 3 e il 6 per cento, ma confermando la "decelerazione osservata dall'ottobre 2022, nonostante gli effetti temporanei della siccità”. (Res)