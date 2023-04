Corea del Sud: presidente Yoon da domani in visita negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio di presidenza della Corea del Sud ha confermato che il capo dello Stato di quel Paese, Yoon Suk-yeol, si recherà in visita di Stato negli Stati Uniti dal 24 aprile, per un vertice con l'omologo Joe Biden in occasione del 70mo anniversario dell'alleanza tra i due Paesi. Il viaggio di Yoon, che durerà in tutto sei giorni, culminerà in un vertice e in una cena di Stato alla Casa Bianca mercoledì 26 aprile. Il giorno successivo, Yoon dovrebbe tenere un discorso di fronte alle camere riunite del Congresso federale Usa, e un secondo discorso all'Università di Harvard il 28 aprile. "Il presidente Yoon e il presidente Biden celebreranno i risultati dell'alleanza nell'arco degli ultimi 70 anni e si scambieranno opinioni approfondite in merito alla futura direzione dell'alleanza", ha dichiarato il primo viceconsigliere per la sicurezza nazionale Kim Tae-hyo. Secondo le anticipazioni della stampa coreana, i due capi di Stato dovrebbero discutere una serie di questioni, come il rafforzamento dell'impegno di Washington a difendere la Corea del Sud con la piena forza della deterrenza estesa statunitense convenzionale e strategica, e la cooperazione al rafforzamento delle catene di fornitura dei semiconduttori. (Git)