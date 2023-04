25 Aprile: Presidente Municipio Roma VIII, al via a Garbatella festival della Resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non rispetta i valori antifascisti della Costituzione non ci rappresenta. Parte qui da Roma un appello alla politica nazionale per stigmatizzare le dichiarazioni indegne di alcuni esponenti del governo Meloni". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri che ha aperto questa mattina il primo dei tre giorni del Festival della Resistenza che si tiene alla Garbatella nel Municipio Roma VIII e che accompagnerà martedì prossimo il corteo del 25 aprile. Il presidente Ciaccheri in questi giorni ha invitato insieme a tante e tanti altri i senatori a uscire dall'aula ogni volta che a presiederla sarà il presidente Ignazio La Russa. "Il Festival è stato programmato insieme all'assessorato alla Cultura di Roma Capitale – continua Ciaccheri - diretto da Miguel Gotor e noi siamo molto felici di aver coinvolto le migliori energie di un territorio. Canti popolari e tante canzoni su tutte Bella Ciao davanti al Teatro Palladium con un convegno all'interno dello stesso e in piazza Sauli. Da oggi una maratona di eventi fino alla serata del 25 aprile. È molto bello – conclude - in questa splendida giornata di sole, vedere tanta gente partecipare a questa splendida iniziativa con un significato così d'attualità". (Com)