Rai: Malan (Fd'I), Annunziata utilizza Servizio pubblico per mostrare faziosità

- "Ancora una volta Lucia Annunziata utilizza il Servizio pubblico per mostrare la sua faziosità. Oggi però ha superato ogni limite addirittura affermando che in Italia si negherebbero dei diritti. Questo governo e questa maggioranza garantiscono e difendono tutti i diritti costituzionali, e sono impegnati quotidianamente per tutelare le libertà e la sicurezza di tutti gli italiani. Chi ha la responsabilità di gestire uno spazio importante dell'informazione del Servizio pubblico televisivo non può fare affermazioni del tutto prive di fondamento e di tale gravità". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.(Rin)