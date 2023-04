Decreto Migranti: Nordio, non ha significato di deterrenza, ma di attenzione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concezione della pena "come deterrente inefficace risulta da una serie da analisti storico filosofiche dai tempi di Israele fino a d oggi". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a "Che tempo che fa" su Rai3. Nello specifico in tema di migranti "molte volte il segnale che viene dal legislatore non ha un significato di deterrenza, ha un significato di attenzione politica", cioè vuole dire che "il governo è particolarmente attento a combattere il traffico di esseri umani, è un segnale politico più che di intimidazione giudiziaria", ha spiegato. "Serve a dimostrare che noi siamo molto attenti verso questo fenomeno, sempre sottovalutato e affrontato in termini emotivi", ha aggiunto. (Rin)