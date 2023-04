Antiche biblioteche in Cina e Italia festeggiano Giornata mondiale del libro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale del libro, che cade oggi, i nostri corrispondenti hanno visitato il Padiglione Tianyi, la più antica biblioteca privata ancora esistente nella città di Ningbo in Cina, e la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, in Italia.Le due biblioteche, situate ai due estremi dell'antica Via della Seta Marittima, sono legate non solo dalla loro comune importanza storica, ma anche dall'amicizia di lungo corso tra la Cina e l'Italia. (Xin)