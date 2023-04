Arabia Saudita-Regno Unito: ministri Esteri, necessario fermare escalation in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, e l’omologo britannico, James Cleverly, hanno evidenziato la necessità di fermare l’escalation di violenza in Sudan e proteggere i civili. È quanto emerso in un colloquio telefonico, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa saudita “Spa”. In questa occasione, i due hanno discusso del rapido sviluppo degli eventi in Sudan e delle condizioni dei cittadini britannici e sauditi. La telefonata ha riguardato anche l’importanza di fornire la protezione necessaria ai civili, garantendo dei passaggi umanitari sicuri per coloro che desiderano lasciare il territorio sudanese. (segue) (Res)