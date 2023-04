Salone Mobile: nuovo format convince operatori, buyer e pubblico, chiude con più 15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 61ª edizione del Salone del Mobile.Milano è stata un successo internazionale ed è grande la soddisfazione per aver superato le attese. Le presenze rappresentano un risultato eccezionale per il quale abbiamo lavorato duramente, in modo profondo e radicale per dare nuovi sensi e valori alla visita in fiera e nuove esperienze ai visitatori che ci hanno raggiunto", commenta Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano. Sono, infatti, oltre 2.000 i brand espositori, di cui il 34 per cento esteri da 37 Paesi, tra cui 550 giovani designer da 31 Paesi e 28 Scuole e Università di design da 18 nazioni differenti. In termini di affluenza di visitatori, le presenze registrate sono state 307.418 (+15 per cento rispetto al 2022) in sei giorni, da 181 Paesi. Particolarmente significativo il 65 per cento di buyer e operatori di settore provenienti dall'estero. La Cina è tornata a essere il primo Paese dopo l'Italia, seguita da Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna con Brasile e India a pari merito. Oltre 5.400 i giornalisti accreditati il 47 per cento dei quali provenienti dall'estero. "Il Salone del Mobile si è confermato ancora una volta come l'unica fiera del design che vanta la maggioranza di espositori italiani capace di attirare visitatori in maggioranza stranieri - sottolinea Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo - il risultato migliore che certifica il valore del nostro saper fare". (segue) (Com)