Taiwan: Borrell, Paesi Ue dovrebbero pattugliare lo Stretto per garantire libertà navigazione

- I Paesi europei dovrebbero inviare le loro forze navali nello Stretto di Taiwan per garantire la navigazione nell'area. Lo ha affermato l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell, in un commento per il quotidiano francese "Journal du Dimanche". Il diplomatico spagnolo ha osservato che la posizione dell'Unione europea nei confronti di Taiwan è "semplice e coerente", ovvero che c'è una sola Cina per l'Ue, ma “non a nessuna condizione, e certamente non con l'uso della forza”. Borrell ha osservato che Taiwan è importante per l'Europa, quindi è necessario garantire la pace in questa regione. "L'Europa deve essere presente in questa questione, che ci riguarda economicamente, commercialmente e tecnologicamente. Per questo invito le forze navali europee a pattugliare lo Stretto di Taiwan per dimostrare l'impegno dell'Europa per la libertà di navigazione in questa area estremamente importante. Allo stesso tempo, dobbiamo essere vigili contro le provocazioni", ha sottolineato il diplomatico. Secondo Borrell, "la stragrande maggioranza dei taiwanesi ritiene che lo status quo pacifico sia la soluzione più appropriata. Cerchiamo quindi di essere fermi nel far rispettare questo principio". (Frp)