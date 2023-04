Israele: ministero Esteri Giordania, parlamentare fermato al confine è Imad Adwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare giordano che è stato fermato oggi al confine con Israele mentre cercava di contrabbandare nello Stato ebraico un carico di armi leggere e 100 chili d'oro è il deputato Imad Adwan. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri della Giordania, Sinan Majali, all’emittente “Al Mamlaka”. “Il ministero sta seguendo l'incidente attraverso i canali diplomatici ufficiali per scoprire ulteriori dettagli”, ha proseguito il portavoce. Oggi, il deputato è stato fermato dalle forze di sicurezza israeliane mentre cercava di entrare nello Stato ebraico utilizzando il suo passaporto diplomatico. Fermato al valico di frontiera di Allenby tra i due Paesi, il parlamentare è stato tratto in arresto. All'interno di tre borsoni, il politico cercava di trafugare in Israele 12 fucili d'assalto, 27 pistole Sig Sauer, 167 pistole Glock e, appunto, 100 chili d'oro.(Lib)