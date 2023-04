Bulgaria: due persone arrestate per trasporto illegale di migranti vicino Plovdiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo e una donna sono stati arrestati nel villaggio di Trud, nella Bulgaria centrale, per aver trasportato 23 migranti illegali dall'Afghanistan in un'ambulanza. Lo ha reso noto ai giornalisti Vasil Kostadinov, capo della direzione regionale del ministero dell'Interno di Plovdiv. L'uomo ha 30 anni e ha precedenti penali - furto, possesso di stupefacenti, guida sotto l'effetto di oppiacei, mentre la donna ha 29 anni con precedenti per furto. Entrambi sono di Sofia. L'inseguimento in ambulanza è iniziato sull'autostrada Trakia nella zona di Stara Zagora in direzione di Sofia ed è proseguito nella regione di Plovdiv. Il mezzo viaggiava con luci e sirene accese. L'autista non ha obbedito agli ordini della polizia, ha continuato a guidare ed è uscito dall'autostrada in direzione del villaggio di Trud. Lì i due hanno lasciato l'ambulanza nel centro del villaggio e hanno continuato a fuggire a piedi. Dopo che gli agenti di due stazioni di polizia distrettuali delle unità di Plovdiv sono stati mobilitati, i due sono stati catturati entro dieci minuti, ha detto Kostadinov. (Seb)