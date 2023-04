Russia: ministero Esteri, nessun incontro in programma tra Lavrov e Blinken a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono piani per tenere un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il segretario di Stato Usa Antony Blinken a margine degli eventi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Lo ha detto oggi il vice ministro degli Esteri russo Sergej Ryabkov. "Non ci sono piani del genere. In larga misura, non abbiamo nulla all'ordine del giorno che possa essere discusso con gli Stati Uniti a livello di ministri" degli Esteri, ha detto Ryabkov ai giornalisti prima della partenza della delegazione russa a New York. (Rum)