25 aprile: Conte, sarò al museo storico Liberazione

- Il 25 aprile "sarò al museo storico della Liberazione qui a Roma, in via Tasso, che non solo è pieno di testimonianze di quei momenti tragici della nostra storia ma è esso stesso un luogo importante per la memoria collettiva perché fu il comando generale delle SS e fu anche adibito a carcere". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte in un'intervista all'agenzia Vista. Quanto alle polemiche sul 25 aprile "sono fuori luogo. Vorrei vivere in un Paese in cui finalmente si arrivi al momento in cui al prossimo anniversario del 25 aprile non ci siano più polemiche e vuole dire che tutti ci riconosciamo nel valore della Resistenza, nella sconfitta dei nazisti e dei fascisti e nella Liberazione, quindi l'avvento della democrazia", ha aggiunto. (Rin)