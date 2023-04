Roma: assessore sicurezza Lazio, solidarietà a giornalisti Tgr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere tutta la mia solidarietà ai giornalisti del TgR Lazio oggetto di una indegna aggressione solo per aver fatto il loro dovere. Un gesto vile e intimidatorio che ci ricorda quanto ci sia ancora da lavorare per estirpare la cultura della violenza e della sopraffazione tipica del metodo mafioso. Per vincere la battaglia contro le mafie c'è bisogno anche di chi con coraggio e senso del dovere documenta l'illegalità e le violenze della criminalità organizzata". Così in una nota Luisa Regimenti. l'Assessore al Personale, Polizia locale, Sicurezza Urbana ed Enti locali della Regione Lazio. (Com)