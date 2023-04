25 aprile: Battaglia (Pd), festa Resistenza a Garbatella, buona la prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una scelta culturale importante, di identità nazionale e di alto valore storico: la Festa della Resistenza a Garbatella, promossa e organizzata dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con il Municipio VIII, è una tre giorni che inizia oggi e finisce con le celebrazioni del 25 aprile". Così in una nota Erica Battaglia, consigliera capitolina Dem. "Tanta la cittadinanza che da stamattina affolla le vie del quartiere tra dibattiti, approfondimenti, laboratori e spettacoli di teatro con musica e film. Roma non manca all'appuntamento di una festa popolare diffusa, così come non mancano i tanti artisti, docenti, storici e musicisti musicisti cui va il nostro grazie insieme - ovviamente- ai rappresentanti delle associazioni partigiane, di combattenti e deportati, a cui spetta il delicato compito della trasmissione della memoria. Democrazia e libertà sono il dono che il 25 aprile ha fatto a tutti noi, insieme ad una Costituzione che dobbiamo onorare ogni giorno. Sono particolarmente orgogliosa di questa scelta e ringrazio il Sindaco e l'assessore Capitolino Gotor per questa tre giorni gratuita e popolare". (Com)