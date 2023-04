M5s: Conte, siamo progressisti, con Pd ci ritroveremo sempre di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Pd della Schlein "confidiamo di poter trovare obiettivi di politica comune, condivisi, per fare insieme delle battaglie". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista all'agenzia Vista. E' "chiaro che ritrovandoci insieme sullo stesso fronte a combattere battaglie ci si rafforza nell'azione politica", ha aggiunto per poi rimarcare le differenza con i democratici: l'invio della armi all'Ucraina, il termovalorizzatore e visioni diverse sull'Atlantismo. "Noi - ha spiegato - siamo per la conferma della nostra collocazione atlantica ma sempre in modo critico, per poter dare un contributo tra alleati, per allargare l'orizzonte di visione e non immiserirci in una visione bipolare". In questo senso "forse il Pd, che è un partito di sistema, ha atteggiamento, su questi passaggi, più dogmatico", ha chiarito. "Ma essendo progressisti entrambi credo che ci ritroveremo sempre di più nel futuro", ha concluso Conte. (Rin)