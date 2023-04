Ue: Borrell, inaccettabili commenti ambasciatore cinese in Francia su sovranità Paesi ex sovietici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commenti dell'ambasciatore cinese in Francia sono inaccettabili, "mettendo in discussione la sovranità dei Paesi divenuti indipendenti con la fine dell'Unione Sovietica nel 1991" Lo ha scritto su Twitter l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, aggiungo che l'Unione europea "può solo supporre che queste dichiarazioni non rappresentino la politica ufficiale della Cina". Nei giorni scorsi l'ambasciatore cinese a Parigi, Lu Shaye, in un'intervista televisiva ha affermato che le ex nazioni sovietiche "non hanno alcuno status nel diritto internazionale". (Beb)