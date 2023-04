Genova: Ad Fs Ferraris nominato ambasciatore della città nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferraris, amministratore delegato del gruppo Fs italiane dal giugno 2021, ha fatto di Genova la città dei suoi studi universitari in Economia e Commercio, trasferitosi In Liguria grazie al lavoro del padre, maresciallo dei Carabinieri. Una carriera che lo ha portato oggi a guidare Fs italiane che conta più di 85mila dipendenti e nel suo Piano industriale decennale prevede oltre 190 miliardi di investimenti in infrastrutture e servizi per la mobilità, tecnologia e digitalizzazione. (Com)