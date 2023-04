Egitto: “Al Arabiya”, forze di sicurezza si coordinano con esercito sudanese per evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha dispiegato forze di sicurezza ai suoi valichi di frontiera con il Sudan per garantire l’evacuazione dei cittadini egiziani, che saranno scortati dall’esercito sudanese. Lo hanno riferito alcune fonti all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo le quali i convogli egiziani saranno scordati dall’esercito sudanese per garantire l’evacuazione “in piena sicurezza”. Da parte sua, il ministero degli Esteri egiziano ha annunciato che sono iniziate le procedure per l’evacuazione dei civili. "I nostri consolati a Khartum e Port Sudan e l'ufficio consolare a Wadi Halfa continuano a coordinarsi con gli egiziani evacuati attraverso Port Sudan e Wadi Halfa", aggiunge la nota. L'Egitto ha esortato i suoi cittadini fuori Khartum a recarsi presso i suoi consolati a Port Sudan e Wadi Halfa, in preparazione della loro evacuazione, e ha esortato i suoi cittadini a Khartum a rimanere in casa in attesa di un miglioramento della situazione. (segue) (Res)