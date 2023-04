Egitto: “Al Arabiya”, forze di sicurezza si coordinano con esercito sudanese per evacuazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi membro dell’ambasciata di Egitto in Sudan è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante gli intensi combattimenti che dallo scorso 15 aprile coinvolgono l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf). Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, sottolineando la necessità di organizzare un piano di evacuazione sicuro. Il portavoce non ha specificato quando è avvenuto l’incidente o in quali circostanze, ma ha evidenziato “la necessità di esercitare la massima cautela al fine di preservare la sicurezza dei nostri cittadini e dei membri delle nostre missioni in Sudan”. “I paesi con un numero elevato di cittadini, oltre i 10.000, come l'Egitto, hanno bisogno di un processo di pianificazione rigoroso, sicuro e ordinato per garantire la sicurezza e l'accuratezza del processo di evacuazione", ha spiegato il portavoce. “L’etica dei diplomatici richiede che questi siano gli ultimi a lasciare il teatro degli scontri, solo dopo essersi assicurati che l’operazione di evacuazione per coloro che desiderano lasciare il Sudan sia completata”, ha concluso. (Res)