Pnrr: Fratoianni (Avs), da governo ancora pasticci e confusione

- "Sul Pnrr ancora pasticci e confusione, con il rischio concreto di perdere risorse decisive per il Paese. Mentre dal Def e dalle scelte fondamentali non arrivano risposte ai problemi veri degli italiani: stipendi più alti, pensioni in grado di garantire dignità, diritto alla salute. Di tutto questo avrebbero bisogno i cittadini". Lo ha detto al Tg2 il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra.(Rin)