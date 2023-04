Serbia: ministero Esteri ha avviato evacuazione propri cittadini dal Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Serbia ha iniziato oggi l'evacuazione dei suoi cittadini dal Sudan in collaborazione con le Nazioni Unite, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia. Lo ha affermato il ministero degli Esteri serbo. "Il ministero degli Esteri serbo, in collaborazione con le Nazioni Unite, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, oggi, 23 aprile, ha iniziato l'evacuazione dei cittadini della Repubblica di Serbia dal Sudan, più precisamente da Khartoum. Quattro dei nostri cittadini sono andati con una scorta delle Nazioni Unite. Sei dei nostri cittadini sono stati evacuati dal convoglio degli Emirati Arabi Uniti e un altro dei nostri cittadini si è unito al convoglio organizzato dalla Turchia", ha affermato il ministero degli Esteri. Le autorità di Belgrado, prosegue la nota, continuano a compiere sforzi per evacuare i restanti cittadini serbi dal Sudan. (Seb)