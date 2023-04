Decreto Lavoro: Furfaro (Pd), fomenta guerra tra poveri per nascondere fallimenti Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliono un'Italia in cui pochi, pochissimi, siano garantiti e privilegiati. Tutti gli altri devono essere poveri e se va bene precari. Vogliono un esercito di italiani a farsi concorrenza per pochi posti di lavoro a condizioni non dignitose. Non hanno idea alcuna su transizione ecologica e digitale, su come aprire nuove filiere produttive e costruire nuovi e buoni posti di lavoro, così perseguono un modello ben preciso: un sistema economico basato sulla concorrenza al ribasso sulla pelle delle persone. Si mettono in bocca la parola patria e nazione per tradirla tutti i giorni, relegando milioni di italiani nella precarietà e accanendosi contro i più poveri. Combatteremo con forza chi per nascondere i propri fallimenti fomenta la guerra tra poveri. L'Italia si merita di meglio di questo governo che odia le persone fragili". Lo afferma in una nota Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche, welfare e contrasto alle diseguaglianze per la segreteria nazionale del Partito democratico. (Com)