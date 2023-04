Sudan-Ue: Borrell a colloquio con parti coinvolte nel conflitto, chiesto cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto colloqui con i leader delle parti coinvolte nel conflitto in Sudan. "Ho parlato sia con Abdel Fattah Abdelrahman Burhan che con il generale Mohamed Hamdan Dagalo, spingendo per un immediato cessate il fuoco", ha scritto Borrell su Twitter. "Ho insistito anche sulla necessità di proteggere i civili e garantire una sicura evacuazione dei cittadini Ue", ha aggiunto. (Beb)