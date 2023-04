Rai: Lisei (Fd'I), da Annunziata sfoggio di retorica antigovernativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non manca ormai puntata nella quale Lucia Annunziata non faccia sfoggio della sua retorica di parte antigovernativa. Una mancanza di rispetto nei confronti dei telespettatori che pagano il canone per avere un servizio pubblico di qualità e, se non imparziale, quantomeno non sfacciatamente di parte. Sarebbe curioso sapere quali diritti questo Governo starebbe negando, ma invece si preferisce insinuare senza spiegare, lanciare il sasso e tirare indietro la mano. Una condizione che si dimostra ancora una volta non all'altezza del servizio pubblico". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, componente della commissione di Vigilanza Rai.(Rin)