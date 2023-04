Ue: domani Tajani a Lussemburgo per Consiglio Affari esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani sarà domani, lunedì 24 aprile 2023, a Lussemburgo per partecipare al Consiglio Affari esteri dell'Unione europea. Il Consiglio, presieduto dall'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, procederà a uno scambio di opinioni sull'aggressione russa contro l'Ucraina, dopo un breve intervento in videoconferenza del ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. Come riferisce una nota della Farnesina, il Consiglio discuterà quindi del piano d'azione dell'Ue sulle conseguenze geopolitiche della guerra di aggressione russa e terrà un dibattito sui principali temi di attualità, soffermandosi in particolare su Sudan, Tunisia, Moldova e Cina. I lavori del Consiglio saranno preceduti da una prima colazione informale cui prenderanno parte la segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric, e la ministra degli Esteri dell'Islanda, Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir, mentre è prevista una colazione di lavoro con il ministro degli Esteri della Georgia, Ilia Darchiashvili. A margine del Consiglio, Tajani incontrerà Pejcinovićc Buric, per un colloquio in vista del IV Vertice del Consiglio d'Europa previsto il 16-17 maggio a Rejkyavik.(Com)