Iraq: ministero Esteri annuncia morte di un cittadino negli scontri in Sudan

- Un cittadino iracheno è morto durante gli scontri in corso in Sudan. Lo ha annunciato il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed al Sahaf, in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. In precedenza, il portavoce ha annunciato l’evacuazione di 14 iracheni da Khartum verso l’area di Port Sudan. "Il ministro degli Esteri Fouad Hussein ha riferito che è incorso un coordinamento con le ambasciate di Egitto ed Emirati Arabi Uniti a Khartum per facilitare l’evacuazione della comunità irachena in Sudan”, ha affermato il portavoce, secondo il quale “le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza della nostra comunità”. (segue) (Irb)