Pnrr: Rubano (FI), grazie a Sangiuliano Italia leader in Ue per fondi cultura

- "Italia è leader nel settore della cultura per l'impiego dei fondi del Pnrr. Il nostro Paese infatti, grazie alla lungimiranza strategica del ministro Sangiuliano, ha deciso di stanziare 6,68 mld dei 191 totali a questo settore. Una percentuale del 3,5 per cento che è nettamente superiore a quella dei grandi Paesi europei. I dati che emergono dal Rapporto commissionato dall'Associazione Civita dimostrano che finalmente abbiamo un governo, e un ministro in particolare, che comprende perfettamente l'importanza della cultura in una nazione come l'Italia, culla di civiltà, storia, arte, tradizioni e bellezze ambientali uniche al mondo. Valorizzare a fondo questa ricchezza del nostro Paese sarà fondamentale anche per la nostra economia. Complimenti al ministro Sangiuliano capace, con il suo illuminato pragmatismo, di coniugare questi due segmenti". Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. (Rin)