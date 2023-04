25 Aprile: alla Garbatella la festa dell'inizio della Resistenza a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso gli eventi nel quartiere Garbatella di Roma – città che per aver dato inizio alla Resistenza e alla guerra di Liberazione nazionale è Medaglia d'Oro al Valor Militare – la Festa della Resistenza, il programma di iniziative gratuite tra storia, memoria, letteratura, cinema, musica e teatro per ricordare e condividere i valori della Resistenza italiana. L'evento – promosso e sostenuto dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curato da Electa e realizzato con la collaborazione del Municipio Roma VIII, della Federazione unitaria italiana scrittori, il supporto organizzativo di Zètema progetto cultura e la media partnership di Rai Radio 3 e Rai Play Sound – si svolge in vari spazi del quartiere: l'Archivio Flamigni, il Teatro Palladium e la Biblioteca Hub Culturale Moby Dick – anch'essi partner dell'iniziativa – che affacciano su piazza Bartolomeo Romano, e nella piazza Damiano Sauli. (Com)